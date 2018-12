Menos trânsito do que o habitual nos acessos a Lisboa e Porto

08:27 - Lisboa

Notas: O trânsito continua cortado no IC16, no sentido ascendente (Pontinha - Belas), entre o nó da zona Comercial e a saída para a Amadora/Casal de São Brás, devido a trabalhos que estão a decorrer, afetam também o sentido contrário (CREL - Alfornelos), isto porque há redução de vias.

Devido à realização dos festejos da Passagem de Ano, o trânsito vai ser cortado no topo Norte da Pç. do Comércio e na Av. Ribeira das Naus, amanhã e depois (dias 29 e 30), entre as 21h00 e as 23h45. No dia 31, a partir das 17h00, a circulação ficará encerrada em todos os acessos à Pç. do Comercio, com interdições de circulação à mesma na Av. Ribeira das Naus e no Topo Norte da Pç. do Comércio e Av. D. Carlos I.

O tráfego proveniente da Av. da Liberdade só poderá circular até aos Restauradores. Na Av. Almirante Reis, só se poderá circular até ao Martin Moniz.

Na Av. Infante D. Henrique poder-se-á circular até ao viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque.

A ligação entre colinas é interrompida entre as 18h00 e as 20h00, com corte de tráfego no Largo do Chiado.



A reabertura da circulação está prevista para as 04h00, ou logo que estejam reunidas todas as condições de segurança.

08:26 - Porto:

08:01 - Lisboa:

08:00 - Porto:

07:29 - Lisboa:

Notas: O trânsito continua cortado no IC16, no sentido ascendente (Pontinha - Belas), entre o nó da zona Comercial e a saída para a Amadora/Casal de São Brás, devido a trabalhos que estão a decorrer, afetam também o sentido contrário (CREL - Alfornelos), isto porque há redução de vias.

Devido à realização dos festejos da Passagem de Ano, o trânsito vai ser cortado no topo Norte da Pç. do Comércio e na Av. Ribeira das Naus, amanhã e depois (dias 29 e 30), entre as 21h00 e as 23h45. No dia 31, a partir das 17h00, a circulação ficará interdita em todos os acessos à Pç. do Comercio, com interdições de circulação à mesma na Av. Ribeira das Naus e no Topo Norte da Pç. do Comércio e Av. D. Carlos I.

O tráfego proveniente da Av. da Liberdade só poderá circular até aos Restauradores. Na Av. Almirante Reis, só se poderá circular até ao Martin Moniz. Na Av. Infante D. Henrique poder-se-á circular até ao viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque.

A ligação entre colinas é interrompida entre as 18h00 e as 20h00, com corte de tráfego no Largo do Chiado,

A reabertura da circulação está prevista para as 04h00, ou logo que estejam reunidas todas as condições de segurança.

07:28 - Porto:

07:01 - Lisboa:

Nota: O trânsito continua cortado no IC16, no sentido ascendente (Pontinha - Belas), entre o nó da zona Comercial e a saída para a Amadora/Casal de São Brás, devido a trabalhos que estão a decorrer, afetam também o sentido contrário (CREL - Alfornelos), isto porque há redução de vias.

07:00 - Porto:

06:39 - Lisboa:

