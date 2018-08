Onde há demora?

08:04 - Lisboa:

Trânsito lento:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

No viaduto Duarte Pacheco, em direção às Amoreiras.

08:02 - Porto:

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

07:29 - Lisboa:

Trânsito lento:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, com fila entre a descida para a baixa de Almada e a Praça da Portagem.

07:27 - Porto:

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

07:02 - Lisboa:

Trânsito pouco intenso:



No final da A2, em direção à Ponte 25 de abril, entre o viaduto do Pragal e a Praça da Portagem.

07:00 - Porto:

Trânsito intenso sem paragens:



Na VCI e Av. AEP, nos dois sentidos.

No final da A1 para a Ponte da Arrábida.

06:35 - Lisboa:

Trânsito pouco intenso:



No final da A2 no sentido Fogueteiro-Lisboa, entre o viaduto do Pragal e a praça da portagem da Ponte 25 de abril.