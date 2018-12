Operação de Natal da GNR contabiliza 9 mortos e 17 feridos graves

A operação "Natal Tranquilo" da GNR registou em quase dois dias e meio 9 mortos na estrada, 17 feridos graves e mais de seiscentos acidentes. Só este domingo, até às 10 da manhã, já tinham morrido duas pessoas.

O dia mais mortal foi na sexta-feira com 5 mortos e 10 feridos graves, sendo que ontem, sábado, registaram-se dois mortos e seis feridos graves.

O major Marcelo Pessoa explica à TSF que as principais preocupações da Guarda Nacional República para esta época festiva passam por fiscalizar comportamentos de risco como manobras perigosas, uso indevido do telemóvel, excesso de velocidade, circulação abusiva nas vias à esquerda e não utilização do cinto de segurança.

Os conselhos das autoridades são os habituais: planear antecipadamente, evitar viagens ao final do dia quando se prevê mais tráfego, descansando antes e pelo menos de duas e duas.

A operação "Natal Tranquilo" da GNR começou na sexta-feira e dura até quarta-feira, prevendo-se o reforço do patrulhamento e da fiscalização nas vias com maior tráfego nesta altura do ano.

A operação conta com a participação de mais de 1.400 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais.