Operação Marquês: vem aí um novo livro de Sócrates e desta vez é sobre o processo

Na entrevista jornal Folha de São Paulo, José Sócrates falou sobre o processo Operação Marquês, comparou o seu caso com o de Lula da Silva, bem como a justiça portuguesa e brasileira. Apontou, porém, uma diferença: a forma como o PT esteve ao lado de Lula, ao contrário do PS.ao

Na opinião do antigo secretário-geral do Partido Socialista, há no processo em que está envolvido uma "dimensão política e uma dimensão pessoal", mas preferiu não comentar o lado pessoal, admitindo fazê-lo "um dia". "Vou escrever um livro sobre isto", promete.

Apesar de parco em palavras sobre algumas questões, José Sócrates comparou-se a Lula da Silva, sobretudo no que respeita ao comportamento do PS e do PT relativamente aos seus antigos dirigentes. "A diferença é que o PT manteve-se sempre ao lado do Lula. A primeira coisa que o Partido Socialista fez, foi procurar afastar-se. A verdade é que o PS, ao longo de dois anos, foi cúmplice de todos os abusos. Eu nunca pedi ao PS que me defendesse, mas nunca pensei que fosse o Partido Socialista a atacar-me a um ponto que me levasse a ter de defender a minha dignidade, tendo que me desligar do partido".

Na entrevista ao jornal brasileiro, o ex-primeiro-ministro reiterou a ideia de que o caso Operação Marquês obrigava legalmente a uma distribuição de juiz feita por "sorteio", como já tinha defendido num artigo de opinião na TSF , e garantiu que "a mesma coisa aconteceu no Brasil".

"O Estado escolheu um juiz de Curitiba quando está claro que a questão do triplex nada teve a ver com a Petrobras. Portanto, não deveria ser ele", reforçou José Sócrates. "Eu nunca tive um juiz imparcial. Não há julgamentos justos sem um juiz imparcial", acrescentou ainda.

O antigo líder do PS acredita que "está claro que houve uma motivação política" com a sua prisão e apontou o dedo à direita. "Tudo isso convinha à direita: tirar-me do espaço público, garantir que eu não me candidatasse à Presidência da República em 2015", sublinhou o antigo primeiro-ministro.

Sócrates assegura que "não fazia tenções disso", mas explica que os partidos à direita acreditavam nessa possibilidade e procuraram afastá-lo "do jogo".

No mesmo sentido, o ex-líder do PS - que deixou a militância em maio de 2018 - especificou ainda que, para perceber o caso judicial em que está envolvido é preciso "somar a motivação política da direita à vaidade dos personagens". "Eles acharam que havia chegado o momento para construírem as suas biografias políticas".

E, mais uma vez, Sócrates aproveita o mote para fazer uma comparação: "O dr. Moro também achou que havia chegado o momento para a sua glória. Para um lugar na política, ele fê-lo usando o seu lugar na justiça, o que é detestável, porque isso acaba sempre mal. Mal para a justiça e mal para a política".