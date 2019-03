"Os conceitos misturam-se." Jorge é arquiteto e construtor de gaitas-de-foles

Jorge Lira tinha seis anos quando ouviu pela primeira vez o som de uma gaita-de-foles, foi durante um acampamento na serra de Ancares, em Espanha. "Quando chegamos à aldeia fomos recebidos pelo gaiteiro, um homem importante na história das gaitas na Galiza. Foi a primeira vez que ouvi e aquilo ficou-me no ouvido".

Entretanto, decidiu estudar arquitetura e quando entrou para a faculdade inscreveu-se no Orfeão Universitário do Porto. "Foi-me passada a gaita-de-foles para tocar e eu achei que precisava aprender melhor e fui para Terras de Miranda. Aprendi tudo com o Tio Joaquim Antão, que me adotou como seu aprendiz, era gaiteiro em sétima geração na família dele e assim fui ensinado. Construí gaitas, comprei outras às peças, toquei..."

É numa pequena oficina na Maia, que Jorge Lira é procurado por pessoas de todo o mundo. "Para construir, para reparar, para conversar. Tenho clientes em todo o Portugal continental e nas ilhas, tenho instrumentos vendidos para a Irlanda, Grécia, Áustria, Itália, Canadá, Estados Unidos... A gaita de fole é um instrumento transversal a toda a Europa".

Jorge Lira explica que quanto mais antiga a gaita-de-foles melhor é o som, um instrumento demora cerca de três meses a estar concluído. As madeiras têm que estar bem secas e são quase todas importadas.

"Tradicionalmente usamos o bucho, é uma madeira rara, que demora dezenas ou centenas de anos até ter calibres apreciáveis. Depois temos outras madeiras que vieram de África e Brasil, como o pau-rosa, pau-ferro, pau-preto, o pau-santo, etc."

Este é um trabalho de muito pormenor e é aqui que entra a arquitetura. Jorge Lira concilia os dois trabalhos, diz que os conceitos são muito semelhantes. "O método de aprendizagem, de estudo e de conceptualização de um instrumento é o mesmo que o de um edifício. É menos complexo uma gaita do que um edifício, mas o método de trabalho é exatamente o mesmo".

O arquiteto, músico, construtor de gaitas de foles dedica-se desde 1997 à investigação. Em 2017, ganhou o Prémio de Inovação Artística, atribuído pela Universidade do Porto. Jorge Lira tem uma coleção de cerca de 60 gaitas de foles, garante que este instrumento continua vivo e está no ADN dos portugueses. "A gaita-de-foles é anterior à nossa nacionalidade".