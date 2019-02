Os filhos não seguiram a paixão do pai, a neta é "uma líder". Marques Mendes e o ADN da política

Faltava uma semana para as eleições legislativas de 2009. Marques Mendes estava num casamento. Não havia televisão, mas o debate dessa noite entre Manuela Ferreira Leite e José Sócrates era imperdível. Nem que fosse à distância, ou por mensagem. E assim foi. Os dois filhos mais velhos, João e Ana, assistiram em casa ao debate. E, por sms, foram enviando ao pai, as tiradas do duelo entre os dois candidatos. Está visto: Luís Marques Mendes pode deixar a política ativa, mas a política não sai da vida do comentador.

PUB

Tem três filhos: João, Ana Sofia e Miguel. Advogado, educadora de infância, economista. Nenhum lhe seguiu as pisadas. "Ficaram vacinados e eu compreendo.", diz.

A filha, Ana Sofia, é a "mais intuitiva" dos três. Mas Luís Marques Mendes tem o desejo secreto de descobrir na neta Mafalda, quase a fazer três anos, o gosto pela política. "Lá em casa, manda ela", exclama Ana Sofia, que aponta a liderança e a boa disposição da pequena Mafalda como os traços de personalidade que puxaram ao avô.

E quem fará campanha por quem? Marques Mendes pela neta ou a neta pelo avô, numas futuras eleições presidenciais? Ana Sofia garante que não sabe de nada, mas acredita mais no segundo cenário.

Luís Marques Mendes e a filha Ana Sofia são os convidados deste "Uma Questão de ADN"

Foi líder do PSD, líder parlamentar - o cargo que mais gostou de desempenhar -, e parceiro de Marcelo Rebelo de Sousa na oposição a António Guterres. Chegou ao Governo convidado por Cavaco Silva para secretário de Estado da Comunicação Social. Pensou que ia ser queimado. Ficou dez anos.

Ao todo, foram 21 anos de atividade política. "Estou feliz e gosto de dar uns palpites."

Ainda espera escrever um livro que nos conte os bastidores da chegada de Cavaco Silva ao poder e as artimanhas com que Marcelo e ele, "enquanto o engenheiro Guterres dormia", fizeram oposição.

Fala do atual Presidente da Republica como um senhor de um talento inigualável. O rei do comentário. "Sabe quem é que os meus filhos adoravam, sempre que ia lá a casa? O Marcelo! Contava histórias e prometia pranchas de bodyboard."

"Uma Questão de ADN", um programa de Teresa Dias Mendes. Para ouvir esta quinta-feira, depois das 15h00, e no domingo, depois das 14h00, na antena da TSF, e em permanência em ww.tsf.pt.