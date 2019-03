Brincado com os avanços e recuos do "Brexit" - e depois de ressalvar que "os estereótipos são muito nocivos e perpetuam ideias e reforçam comportamentos" - Ricardo Araújo Pereira disse, no Governo Sombra desta semana, que "os ingleses são as "gajas" da União Europeia", aludindo à ideia de que as mulheres demoram imenso tempo a arranjar-se antes de saírem.

PUB

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir , sempre, em tsf.pt