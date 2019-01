Os jovens, as festas e os excessos

"Um dos problemas do álcool nos adolescentes é o consumo pontual, mas em altas concentrações", alerta o pediatra Sérgio Neves.

O pediatra Sérgio Neves sublinha que os pais também devem saber distinguir situações: "Uma coisa é a curiosidade em contexto de grupo, uma coisa autolimitada e que não se manifesta de mais nenhuma outra forma, não interfere no rendimento escolar, nem no sono, nem na relação com os outros e, muitas vezes, acaba por ser uma coisa pontual." Outra coisa é quando "o consumo é regulares e tem repercussões".

No entanto, mesmo o consumo pontual tem riscos associados. "Um dos problemas do álcool nos adolescente é o consumo pontual, mas em altas concentrações de álcool, como os 'shots'", afirma o pediatra. "Às vezes, os adolescentes - sobretudo abaixo dos 16 anos - não conseguem prever todas as consequências do que é consumir álcool". Por isso, Sérgio Neves defende que é bom informá-los dos riscos: desde os desmaios ou convulsões, ao risco de acidentes, de violência e de abusos.