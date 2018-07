O pediatra Gonçalo Cordeiro Ferreira defende que as crianças estão, hoje em dia, a viver numa situação um "bocadinho esquizofrénica", se por um lado lhes dão tudo, por outro falta-lhes segurança, contacto e tempo para o afeto.

E esta realidade faz com que existam muitos problemas comportamentais entre as crianças. "Problemas ligados ao sono e problemas ligados a comportamentos de oposição muito precoces, questões que preocupam os pais", refere.

Gonçalo Cordeiro Ferreira conta que o número de crianças entre os seis e os dez anos que vão às urgências de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia é relevante (uma média de 100/ano) e acredita que isso acontece também por causa da forma como atualmente as famílias lidam com as crianças. "Os pais gostam das crianças, mas não podem dizer só que gostam muito", avisa o pediatra.