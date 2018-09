Os riscos e ameaças da nova mobilidade

"As tecnologias da mobilidade do futuro trazem grandes oportunidades, mas também comportam riscos e ameaças", disse o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D" Oliveira Martins, na sessão de abertura da Lisbon Mobi Summit, no SUD Lisboa, em Belém. E apontou o exemplo da condução autónoma, para lembrar que, "se por um lado poderá trazer ganhos de eficiência e de segurança, por outro poderá ter efeitos negativos, como a perda de postos de trabalho".

Outro dos efeitos possíveis poderá residir no afastamento das pessoas dos sistemas coletivos de transporte, à medida que a mobilidade elétrica ou partilhada se tornar mais acessível, o que poderá colocar em causa a sustentabilidade económica dos sistemas públicos de transporte, acrescentou o governante.

Porque, lembrou, os veículos elétricos e partilhados ocupam o mesmo espaço do que os veículos a gasolina, pelo que continuariam a registar-se problemas de congestionamento nas cidades.

Por tudo isto, Guilherme D" Oliveira Martins considera que o desafio vai para além da inovação, tem de ser o desafio do planeamento e aprender a conviver com várias tecnologias.

O secretário de Estado das Infraestruturas, apelou ainda a que todos participem no processo de consulta pública do Programa Nacional de Investimentos, que será apresentado à Assembleia da República em Outubro e que terá de ser aprovado por dois terços dos deputados.

Guilherme de Oliveira Martins referiu que o programa que vigora até 2030 tem justamente uma forte incidência em mobilidade e transportes e, ao mesmo tempo, ambiente e energia, áreas que estão naturalmente interligadas, frisou.

