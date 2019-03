Os segredos da gastronomia tailandesa

Mês da Tailândia na TSF: um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa.

A aula está marcada para as nove da manhã. Sopa com rambutan, camarão frito com molho de tamarindo, caril de carne e triângulos de primavera com frango picante - o menu está definido.

Na escola de culinária do Blue Elephant, em Pukhet, todas as aulas começam com uma visita ao mercado local de Bang Rak, que fica a cinco minutos a pé do restaurante. A chef Moly conta que têm aulas duas vezes por dia.

"Durante a manhã trazemos os alunos ao mercado para verem os ingredientes e aprenderem a escolher, porque há uma variedade muito grande no mercado de frescos. Aqui todos nos conhecem e podem experimentar o que quiserem."

Assim que entramos vemos as bancas com pasta de caril em tons que vão do amarelo ao vermelho, sacos com molhos já prontos a usar, frutas de todas as cores. Mangostins, rambutans, pitaya, legumes, ervas e especiarias imprescindíveis na cozinha tailandesa.

Para começar, a explicação: "Aqui temos folhas de lima, normalmente usamos em tudo e hoje vamos precisar de muito. Isto é erva limão, usamos para o caril de novilho, para fazer a sopa de rambutan, usamos em muitos pratos tailandeses. Vamos levar três, é muito fresco. O branco e o amarelo misturam-se. Também usamos muita lima, não usamos limão, quando escolhem a lima devem optar pela que tem a casca mais lisa, é a mais sumarenta e mais fácil de espremer."

A chef Moly ensina que quanto mais pequena a malagueta mais picante e as maiores são usadas para dar cor.

Terminada a visita ao mercado de frescos, é hora de regressar ao Blue Elephant. Na cozinha, os ingredientes necessários para a aula de culinária estão todos alinhados no balcão.

Com um almofariz pronto, a chef começa a preparar a pasta de caril, que é confecionada aqui no Blue Elephant e que é um dos ingredientes chave.

Moly trabalha no Blue Elephant há cinco anos. Já antes trabalhava em restaurantes tailandeses, mas na Austrália.

Começamos pelo caril de novilho. "Vamos fazer o caril, temos leite de coco. Com a pasta de caril pronta, temos divido em recipientes carne, leite de coco, azeite, coentros, tomate e cebola. Salteamos tudo num wok", explica.

"No caril seguimos sempre os mesmos passos, primeiro temos que preparar a pasta de caril e só quando estiver bem cozinhada é que adicionamos o leite de coco. Quando estiver no ponto, sentimos o cheiro. Recorda-se de tudo? Vai ser o seu almoço...", diz a chef.

O gerente do Blue Elephant, Tchiu, revela que a escola de culinária é uma das apostas do restaurante e qualquer pessoa pode frequentar as aulas de culinária.

"A nossa ideia é: as pessoas que fazem aqui refeições connosco, pensam que a comida é muito boa e gostariam de a ter nas suas casas. A questão é que, quando regressam aos seus países, nem sempre encontram estes ingredientes: como a pasta de caril, molhos, arroz... produtos que estão à venda no supermercado, mas para cozinhar é preciso aprender e é por isso que o Blue Elephant abriu uma escola de culinária, para todos os que adoram a comida tailandesa", conta o gerente.

Os cursos duram em média quatro horas e são confecionados 4 pratos. O objetivo é que as pessoas regressar ao seu país de origem, possam comprar os produtos certos e cozinhar em casa.

O workhop de culinária pode ser realizado em grupo ou em aulas individuais, a escola só não está aberta ao domingo à tarde. No final, e após receber um diploma, o aluno é convidado a sentar-se na mesa e comer os quatro pratos que acabou de preparar. Cada curso ronda os 100 euros.