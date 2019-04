Cidade onde o choco ganhou, num passado recente, estatuto muito especial, Setúbal tem mais para oferecer em termos de gastronomia.

Os salmonetes, imagem de marca do peixe fresco que tornou a cidade de Bocage como destino gastronómico, são outro ícone da restauração setubalense. No entanto, há, neste domínio, outras propostas, modernas, mais ou menos arrojadas e que rompem de algum modo com o lado mais conservador da mesa da cidade do Sado.

Na artéria principal de Setúbal, a avenida Luísa Todi, abriu já lá vai mais de dezena e meia de anos uma champanheria. O nome mudou e esse espaço, acolhedor e confortável, com uma convidativa esplanada passou a chamar-se Ostradomus. Isso mesmo; a casa da ostra. Um restaurante que oferece uma proposta diferente e inovadora, graças a uma cozinha marcada pela contemporaneidade, não apenas na apresentação dos pratos, mas em particular pela criatividade que revela.

TSF à Mesa - Ostra é rainha em espaço moderno na cidade do Sado

Na sala, prevalecem os tons de castanho-escuro, cor da madeira das mesas e cadeiras. Parede em branco onde se destacam quadros de artistas setubalenses; balcão no topo, com a garrafeira a servir de cenário.

A lista apresenta várias sugestões de petiscos para dividir - fígado de galinha com moscatel pode configurar uma entrada sugestiva - e dois tipos de menus: da casa - ideal para o dia-a-dia - e de degustação, com um par de opções e para duas pessoas.

Um dos capítulos da lista apresenta um trio de fritadas: do Sado, que incorpora choco, lula, camarão e peixe do rio; da Arrábida, uma tempura de vegetais frescos e uma 3.ª opção, fritada mista, que engloba as anteriores. Maionese e raspa de lima conferem um toque diferenciador a esta opção.

As ostras são a imagem de marca da casa, tantas e tão variadas podem ser as sugestões que resultam dos mais diversos tipo de combinações, fruto de um aturado trabalho de experimentação.

Também as há ao natural, numa lista em que as ostras podem ser com gengibre e limão; gratinadas com espumante, ao alhinho ou em tempura. Propostas que refletem a diversidade de opções neste restaurante com uma ementa alargada a pratos de maior substância.

Um capítulo em que se perfilam línguas de bacalhau albardadas; peixe ao sal e secretos de porco alentejano grelhados.

Mais exóticas, as gambas grelhadas com arroz de coco; glamorosa, a lagosta gratinada com espumante.

Nas sobremesas, referência para a tarte alentejana de requeijão de Serpa.

Carta de vinhos bem elaborada, com as referências da península de Setúbal em maioria.

Serviço muito simpático na casa onde a ostra é rainha. Restaurante Ostradamus, em Setúbal.

Onde fica:

Localização: Av. Luísa Todi, 414 2950-455 Setúbal

Telef.: 265 220 996 : 93 645 0475