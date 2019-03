Padre português suspenso no Canadá por suspeita de abusos sexuais

Um padre português no Canadá foi suspenso pela Diocese de Hamilton, no Ontário, por suspeita de abusos sexuais, avançou a imprensa canadiana local.

O Hamilton Spectator diz que o padre Heitor Antunes, de 49 anos, está suspenso desde o dia 4 de março dos seus deveres na Igreja de Santa Maria, no norte de Hamilton, pela suspeita de "abusos sexuais", tendo abandonado no dia 8 a residência oficial localizada na Park Street North.

Segundo uma reportagem do jornal 'on-line' português Observador, o padre, que teve um filho de uma catequista com quem se envolveu quando esta ainda era menor, fora também suspenso da Diocese de Vila Real. O alegado envolvimento amoroso ter-se-ia iniciado quando a jovem tinha 14 anos (hoje com 29) e o sacerdote 34.

Ainda segundo o Observador, que cita "uma fonte ligada à diocese", o padre foi para o Canadá depois dos factos em causa.

A Diocese de Hamilton desconhecia o passado de Heitor Antunes, confirmando que teve conhecimento apenas através do texto publicado em Portugal, tendo questionado o padre no dia 2 de março.

"Informámo-lo que, devido à natureza dos factos, seria suspenso imediatamente das funções ministeriais nesta diocese", declarou monsenhor Murray Kroetsch, vigário-geral da diocese.

O responsável da diocese adiantou que "aconselhou Heitor Antunes a regressar a Portugal" e a resolver a situação.

"Se estas acusações forem falsas e o seu nome ficar limpo, teremos de ver o que sucede. Um padre ter uma criança é uma falta de moral, é um pecado, mas pode perdoar-se, não é um crime", salientou.

Os factos em causa, a indiciarem a prática de qualquer crime, já estarão prescritos para a justiça civil.

Hamilton, onde vivem cerca de 20 mil portugueses e lusodescendentes, está localizada no oeste do lago Ontário, a 70 quilómetros do sul de Toronto.