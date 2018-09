Pais conduzem carro elétrico dos filhos por controlo remoto

Gonçalo Castelo Branco, da EDP, explica que no espaço da empresa, montado no local, uma das ações disponíveis é a de um circuito com automóveis elétricos para as crianças percorrerem. Quem conduz essas viaturas são os pais mas, em vez de embarcarem, comandam-nas à distância, dando a sensação aos miúdos de que estão num carro autónomo.

