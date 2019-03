Papa decide dar acesso aos arquivos de Pio XII. "A Igreja não tem medo da História"

O papa Francisco decidiu abrir todos os arquivos do Vaticano do tempo de Pio XII, na altura da II Guerra Mundial.

"A Igreja não tem medo da História", deixou claro o líder Igreja Católica, ao anunciar que os arquivos serão abertos a 2 de março do próximo ano.

O papa garantiu que a decisão foi tomada "de ânimo sereno" e que tem como principal objetivo uma "investigação história e objetiva", capaz de "trazer à luz e avaliar de modo cítico" o pontificado em causa.

O chefe da Igreja Católica acredita ainda que "no meio das trevas e de tanta crueldade", referindo-se ao Holocausto, Pio XII tentou "manter a chama das iniciativas humanitárias", bem como uma "diplomacia da esperança".

A abertura dos arquivos secretos era há muito reivindicada pelos judeus, que suspeitam que Pio XII tenha fechado os olhos às atrocidades cometidas durante o Holocausto.



Os judeus americanos entendem que a abertura dos arquivos vai permitir uma avaliação objetiva do papel da Igreja Católica no extermínio do Holocausto e já aplaudiram o anúncio feito pelo papa.

"A dúvida é o silêncio"

Esther Mucznick, investigadora da comunidade judaica, lembra que a intenção já tinha vindo a ser anunciada e que o importante é que os documentos sejam revelados.

"A dúvida, e talvez nenhum arquivo possa clarificar isso, é o silêncio. O silêncio e a descrição do papa Pio XII, naquela época, tinha como objetivo não piorar a situação dos judeus e até dos cristãos, mas a verdade é que não sabemos o efeito que uma voz tão significativa como a de um papa teria", esclarece a especialista.

Mucznick acredita até que, eventualmente, "uma voz de protesto na época poderia ter ajudado e contrabalançado e impedido de alguma forma uma chacina tão significativa, um genocídio como houve dos judeus".