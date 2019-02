Papa desafiado a fazer dieta vegana durante a Quaresma

Uma campanha lançada esta quarta-feira em 15 países, incluindo Portugal, desafia o Papa Francisco a fazer uma dieta à base de vegetais durante a quaresma, para ajudar a combater o impacto da agropecuária nas alterações climáticas.

Em troca, a organização da campanha Million Dollar Vegan promete doar um milhão de dólares a uma instituição de caridade à escolha do Papa, verba que será doada pela Blue Horizon International Foundation, uma fundação norte-americana que se dedica a financiar projetos relacionados com o veganismo.

Na prática, se o Papa aceitar o desafio vai ter de fazer uma dieta à base de vegetais, onde estão proibidos alimentos de origem animal, como carne, ovos, laticínios e mel.

O projeto nasceu pela mão de uma jovem ativista norte americana, Genesis Butler, e de um casal britânico, Matthew Glover e Jane Land. Unidos pela causa vegana, os organizadores pretendem alertar o mundo para o impacto da exploração animal.

Na página da campanha pode ler-se que "a criação de animais para alimentação tem um impacto maior no aquecimento global do que as emissões de gases nocivos provocadas pela soma de todos os setores de transporte globais, é um dos principais motores da desflorestação e da perda de biodiversidade e causa sofrimento a milhares de milhões de animais.

A jornalista Maria Miguel Cabo falou com Rita Parente, representante da campanha em Portugal, para perceber o objetivo deste movimento global

Numa carta aberta dirigida ao Papa, Genesis Butler, descreve a relação entre as alterações climáticas e a poluição, a ineficiência da pecuária e a forma como esta contribui para a fome no mundo, para a extinção da vida selvagem e para o sofrimento dos animais de criação. Além da campanha e da carta aberta, a organização espera ainda ser recebida no Vaticano para debater o assunto com o Papa Francisco.

Alem de desafiar o Papa, a Million Dollar Vegan está a encorajar pessoas de todas as origens a experimentarem o veganismo durante a Quaresma e criou um Kit de Iniciação ao Veganismo, escrito em várias línguas e com conteúdo adaptado a cada país, que está disponível no site da campanha.

O documento contém informações sobre como seguir uma dieta vegana, incluindo conselhos nutricionais, sites de receitas, produtos veganos disponíveis no mercado de cada região, livros e filmes inspiradores e os melhores locais para comer fora.

Como parte da campanha, foi também criada uma petição para que o público possa pedir ao Papa que celebre uma Quaresma vegana. Entre os apoiantes da campanha há ambientalistas, cientistas e celebridades mundiais como Paul McCartney e Brigitte Bardot.