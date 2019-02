Papa está para Marcelo como Eusébio está para Ricardo Araújo Pereira

"Conseguimos! Portugal! Lisboa! Vitória!", exclamou o Presidente da República num vídeo gravado depois do anúncio oficial do Vaticano, de que Lisboa seria a próxima anfitriã do maior evento organizado pela Igreja Católica. Marcelo Rebelo de Sousa, católico praticante, encontrava-se na Cidade do Panamá para participar nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2019.

Ricardo Araújo Pereira começa por dizer que se sentiu contagiado pelo entusiasmo de Marcelo, apesar de também achar que "de um certo ponto de vista (o entusiasmo) até acaba por ser pouco cristão, porque, para Portugal ter ganho, alguém perdeu".

Tenha sido uma questão de entusiasmo ou não, o Presidente da República confessou deixar o Panamá com vontade de se recandidatar: "Saio daqui (...) com uma grande vontade de, se Deus me der saúde e se eu achar que sou a melhor hipótese para Portugal, com uma grande vontade de me recandidatar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Ricardo Araújo Pereira compreende o entusiasmo do Presidente e compara-o ao que sentiu quando esteve na presença de Eusébio: "Eu compreendo isto porque quando estive ao pé do Eusébio, também senti aquele frémito (...), Imagino que Marcelo sinta o mesmo quando está ao pé do papa".

