"Parecia o inferno." Incêndio destrói armazém de tintas em Braga

Um violento incêndio deflagrou esta manhã, cerca das 7h30, num armazém, destruindo uma loja de tintas e uma oficina automóvel do mesmo proprietário, na Rua Cidade do Porto, em Braga.

Perto de 120 bombeiros combateram o fogo, que já se encontra extinto, chegando a assustar os moradores e trabalhadores das empresas vizinhas, pela dimensão da coluna de fumo e pelo barulho das explosões.

"Parecia o inferno, com as montras das lojas todas as estilhaçarem", descreveu José Duarte, funcionário da empresa de sinos localizada em frente ao armazém. "Estava tudo em chamas", conta, acrescentando que avisou, de imediato, "os funcionários da bomba da gasolina" situada junto ao armazém - e que, entretanto, foi encerrada por questões de segurança.

"A polícia mandou retirar toda a gente, dizendo-nos que não era seguro. Se o incêndio chegasse aqui à bomba, ia tudo pelo ar", acrescentou José Duarte, realçando a pronta chegada dos bombeiros ao local.

A repórter Liliana Costa esteve no local do incêndio e ouviu os relatos da população, que temeu as chamas

Os prejuízos são elevados, mas ninguém ficou ferido no incêndio. No conjunto das três empresas do mesmo proprietário (oficina automóvel, loja de tintas e rent-a-car) trabalham 23 pessoas. Uma familiar da administração adiantou que já reuniu com os trabalhadores para garantir que nenhum posto de trabalho estará em causa.

As causas do incêndio irão agora ser avaliadas pelas autoridades.