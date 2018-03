Partidos querem ouvir Centeno, Pedro Marques e LNEC sobre a ponte 25 de Abril

A propósito deste caso, o PCP considera importante ouvir quer o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, quer o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. No parlamento, o deputado comunista Bruno Dias deixou críticas à gestão privada da infraestrutura.

Bruno Dias considera "indispensável" que o relatório do LNEC deve ser rapidamente remetido à Assembleia da República. O PCP que não exclui a hipótese de chamar também Mário Centeno para explicar porque é que apesar de o ministério de Pedro Marques ter sinalizado a necessidade de avançar com as obras, só esta quarta-feira foi dada a luz verde para libertar verbas.

Já o CDS não admite e quer mesmo ouvir as explicações do ministro das Finanças no parlamento, responsabilizando-o pelo atraso nas obras.

O PSD também vai pedir a presença na assembleia de responsáveis do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

O PS garante que em breve os ministros Pedro Marques e Mário Centeno estarão no parlamento para esclarecer o estado da ponte 25 de Abril e insurgiu-se contra "o alarme social", recusando qualquer "risco iminente".