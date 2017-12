Chuva não garante presença na passagem de ano

Segundo o IPMA, na tarde de dia 31 em Portugal continental prevê-se a ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro, tornando-se moderada a partir do início da tarde e estendendo-se à região Sul, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do final da tarde.

"Deste modo, a tendência atual para a noite de passagem de ano é de ocorrência de aguaceiros em alguns locais, embora com baixa probabilidade", refere a entidade em comunicado.

Prevê-se também queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da tarde do dia 31, enquanto a agitação marítima, nos dias 31 e 1, será forte na costa ocidental, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O primeiro dia do novo ano será de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco na região Norte.

Já na Madeira, para o dia 31, com a passagem de uma superfície frontal fria em fase de dissipação, prevê-se a ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde.

"Na passagem de ano existe uma baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, o vento será de nordeste fraco a moderado e a temperatura não registará alteração significativa", salienta o IPMA.

Em relação à agitação marítima prevê-se na costa norte ondas de noroeste com dois a três metros e na costa sul ondas de sudoeste com um metro.

Para os Açores deve registar-se uma melhoria do estado do tempo a partir da manhã do dia 31, que se manterá no dia 1 de janeiro, com um centro de altas pressões "a causar, de uma forma geral, boas abertas em todas as ilhas".

"Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro as temperaturas mínimas deverão oscilar entre 14 e 15ºC e as máximas entre 18 e 19ºC", frisa o IPMA.