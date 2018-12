Se vai agora para a estrada, veja como fugir das filas em Lisboa e Porto

Lisboa - 18:33

Trânsito Lento

Nos acessos norte à Ponte 25 de Abril e no Eixo Norte Sul há fila a partir de Sete Rios.

Na 2ª Circular em direção a Sacavém há fila entre Benfica e o radar. No sentido contrário há fila entre o relógio e Pina Manique.

No IC19 em direção a Sintra há fila entre Pina Manique e Queluz. Na N117 há demora na reta do hipermercado.

Na CRIL em direção a Algés há abrandamentos na descida do túnel do Grilo até Odivelas. No sentido contrário há paragens entre a zona Comercial de Odivelas e o Sr. Roubado

Porto - 18:33

Trânsito Lento

Na VCI em direção ao Freixo há fila entre o Amial e as Antas. No sentido contrário há demora entre a Ponte do Freixo e a A3. Há ainda paragens entre a Arrábida e o nó de Francos nos dois sentidos.

Na A1 em direção à VCI há demora entre Canidelo e a Ponte da Arrábida

Na Av. AEP há demora nos dois sentidos

Na A3 para a VCI há fila desde a Circunvalação e na A4 no sentido Porto / Amarante, na saída para Ermesinde

LISBOA - Veja aqui outras indicações importantes

Corrida S. Silvestre

Sábado dia 29 de dezembro, entre as 06:00 e as 19:00 estarão encerrados ao trânsito a Avenida da Liberdade / Restauradores, a Praça Dom Pedro IV (Rossio), a Rua Ouro, a Praça do Comércio e Rua do Arsenal, o Largo do Corpo Santo, a Av. Ribeira das Naus, a Praça Duque Terceira e a Av. 24 de Julho.

Festejos Ano Novo

Entre 29 e 30 de dezembro estarão cortados ao trânsito entre as 21h00 e as 23:45 a Praça do Comércio e a Av. Ribeira Naus.

Passagem de Ano

Depois das 17:00 de 31 de dezembro estarão cortados ao trânsito a Av. Ribeira das Naus e a Praça do Comércio com condicionamentos na Av. da Liberdade onde se circula só até aos Restauradores, a Av. Almirante Reis cortada no Martim Moniz, o viaduto da Av. Mouzinho de Albuquerque, a Av. D. Carlos I e no Largo do Chiado.

Prevê-se que os condicionamentos e cortes acabem pelas 04.00 da madrugada de dia 01 de janeiro de 2019

PORTO

Corrida S. Silvestre

Domingo dia 30 de dezembro entre as 14h00 e as 00h00 estão previstos condicionamentos no interior da cidade e trânsito cortado nos acessos à Praça General Humberto Delgado, à Av. Aliados a na Praça da Liberdade

Festejos Ano Novo

Dia 29 de dezembro, entre as 21:00 e as 02:00 de dia 30, estará encerrada ao trânsito toda a zona envolvente à Av. dos Aliados.

Passagem de Ano

Estarão encerradas ao trânsito entre as 20h00 de 31 de dezembro e as 05:00 de 1 de janeiro, toda a área envolvente à Av. dos Aliados como a Rua D. Pedro V, a Rua Nova da Alfândega, a Rua Mouzinho Silveira, a Rua General Sousa Dias a Rua D. João V e a Rua Álvares Cabral.

