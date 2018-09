Passes a menos de metade do preço? Empresas dizem que é preciso saber quem paga

Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) reage com abertura e questões à proposta do presidente da Câmara de Lisboa de criação de um passe para circular em toda a Área Metropolitana que custe, apenas, 40 euros.

O presidente da associação, Cabaço Martins, confirma à TSF que para vários concelhos este preço seria menos de metade daquilo que hoje acontece, pelo que é evidente que aumentaria o défice das operações, não pagando os custos da operação.

ANTROP, que representa todas as empresas de transporte rodoviário de passageiros da região (à exceção da Carris) diz que tudo depende do Estado, explicando que há passes que hoje custam 120 ou mesmo 130 euros.

Cabaço Martins explica que 40 euros não pagam os custos dos transportes públicos.

Cabaço Martins sublinha que a Área Metropolitana de Lisboa enquanto autoridade dos transportes da região tem a autoridade para definir novos preços, mas terá de encontrar uma solução de reequilíbrio financeiro, sendo evidente que o défice extra terá de ser pago pelo Estado.

A ANTROP destaca que descer o preço pode aumentar a procura dos transportes públicos.

Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros destaca que há muitos países que optam por este tipo de política, baixando os preços dos transportes públicos para aumentar a sua utilização, sendo uma reflexão que "faz todo o sentido", sobretudo em Portugal onde o uso destes transportes é baixo.