PCP e Bloco alinham com ideia do autarca lisboeta para a mobilidade

Fernando Medina defende, no Expresso, uma proposta relativa aos Transportes. O autarca propõe a criação de uma passe mensal de 40 euros para viajar nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e um outro, no valor de 30 euros, para viajar na capital.

Em declarações à TSF, Gonçalo Tomé, membro do comité central do PCP, diz que a ideia vai na linha do que o partido defende, mas que são precisos mais detalhes.

Já a deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, garantiu, também na TSF, que o partido está disponível para discutir esta proposta que pode ainda ser melhorada.

Fernando Medina, que é também presidente da Área Metropolitana de Lisboa, revela que a sua proposta já foi entregue ao primeiro - ministro e ao ministro das Finanças. Quanto ao custo da medida, o autarca diz que deve rondar os 65 milhões de euros por ano acrescentando que propôs ao executivo que o próximo Orçamento de Estado já inclua verbas para implementar este novo sistema de passes.