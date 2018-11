Pedreira de Borba: encontrada estrutura metálica submersa que pode ser viatura

A Proteção Civil foi obrigada a suspender as buscas na pedreira de Borba depois de ter detetado aquilo que tudo indica ser uma viatura.

Em comunicado, a Autoridade Nacional explica que durante a tarde os operacionais encontraram uma estrutura metálica submersa a 7 metros que parece ser uma das viaturas desaparecidas há mais de uma semana.

No entanto, ao anoitecer e com o aumento da chuva, as operações foram suspensas por razões de segurança.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que as buscas devem ser retomadas amanhã.

O objetivo é que as equipas de busca e resgate tentem confirmar que a estrutura metálica no fundo é mesmo um carro.

O deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada para dentro de duas pedreiras em Borba, no distrito de Évora, ocorrido no dia 19, provocou dois mortos, o maquinista e o auxiliar de uma retroescavadora, e três desaparecidos.

Os três homens dados como desaparecidos viajavam num automóvel e numa carrinha de caixa aberta, que foram arrastados para dentro de uma das pedreiras quando passavam na estrada que ruiu.

O corpo da segunda vítima mortal foi retirado no sábado à noite e o da primeira no dia seguinte ao colapso da estrada.

- Leia aqui tudo sobre a tragédia em Borba