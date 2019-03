Pedro Santos Guerreiro deixa direção do Expresso. Ricardo Costa assume cargo interinamente

Pedro Santos Guerreiro deixou de ser o diretor do semanário Expresso. De acordo com a nota enviada às redações, a mudança acontece na sequência da decisão tomada entre a administração do Grupo Impresa e o próprio diretor.

A mesma nota avança que Ricardo Costa vai assumir a direção numa fase de transição.

"A nomeação de Ricardo Costa para assumir interina e transitoriamente a direção do Expresso foi feita tendo em conta o conhecimento que tem do jornal (integrou a sua direção entre 2009 e 2016), e pelo facto das redações do Expresso e da SIC partilharem o mesmo espaço."

A TSF sabe que Ricardo Costa ficará diretor interino o menos tempo possível.

O semanário avança ainda que Pedro Santos Guerreiro manterá "uma ligação com o jornal, como colunista".

Numa nota interna, Francisco Pedro Balsemãoagradeceu a Pedro Santos Guerreiro "a sua lealdade, rasgo, combatividade e entrega ao Expresso e às suas causas e projectos, desde o Diário ao lançamento do saco de papel, e ainda a Tribuna e o 2:59".

"Agradecemos, em particular, o seu contributo para a digitalização do jornal e para o aumento da produtividade da redação, que continuarão o seu curso.​​", escreveu o CEO do Grupo Impresa.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:

