Cortes da Troika reduziram limpeza da floresta na estrada da morte

José Revés, membro da comissão executiva da Ascendi, acusado de 34 crimes de homicídio por negligência e sete crimes de ofensa à integridade física por negligência, garantiu, esta terça-feira, ao juiz de instrução criminal, no Tribunal de Leiria, que a empresa cumpriu todas as obrigações do contrato nas estradas atingidas pelo incêndio de Pedrógão Grande, em 2017. Nomeadamente, a limpeza de terrenos e gestão de combustível numa faixa de três metros, em vez dos dez metros previstos por lei desde 2006.



Uma alteração, disse, que resulta da redução de serviço negociada com o Estado em 2013, durante a intervenção da Troika.

À saída do Tribunal de Leiria, o advogado José António Barreiros, que representa José Revés, reforçou a ideia manifestada na sala de audiências, ao afirmar que "na sequência das negociações com a Troika, o próprio Estado aceitou que a metragem se pudesse fixar em três metros, ou seja, o mesmo Estado que hoje considera que não cortar dez metros põe em perigo a vida das pessoas foi o mesmo Estado que para se render à troika aceitou por bom um sistema pelo qual se cortaria apenas três metros".

José António Barreiros sublinhou também que a Ascendi Pinhal Interior "cumpriu de acordo com o que estava contratualizado" para a zona de Pedrógão Grande e não recebeu "nenhuma notificação da câmara municipal no sentido da existência de um plano que tivesse de ser acatado".

O que está em causa no processo judicial sobre o incêndio de 2017, em Pedrógão Grande.

Também esta terça-feira, foi inquirido o presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos, acusado de dois crimes de homicídio por negligência e um crime de ofensa à integridade física por negligência, por alegadas falhas na manutenção da estrada municipal 521, com o advogado Ferreira da Silva a assegurar que Jorge Abreu respeitou todos os deveres de autarca, indo além do plano municipal de defesa contra incêndios.

Jorge Abreu declarou ao juiz de instrução criminal que a intervenção junto à estrada municipal 521 estava agendada para 2019, mas o Município antecipou-se, promovendo a gestão de combustível e limpeza de terrenos.

A fase de instrução do processo relacionado com mortes e ferimentos provocados pelo incêndio que eclodiu em Escalos Fundeiros, Pedrógão Grande, em 17 de junho de 2017, prossegue no mês de março, no Tribunal de Leiria.

No total o Ministério Público acusa 13 pessoas. Entre os arguidos estão autarcas e ex-autarcas, dirigentes da Ascendi e da EDP e elementos dos bombeiros e da Protecção Civil.