Aveiro é a cidade dos canais, braços tentaculares da ria, sulcados pelos moliceiros de cores garridas e dizeres brejeiros pintados nos cascos.

Tais embarcações são uma imagem forte da capital da arte nova, remoçada pela comunidade universitária da cidade igualmente famosa pelos ovos moles e onde o peixe figura como base da gastronomia.

O Mercado do Peixe, exemplar único da arquitetura do ferro na urbe aveirense, construído no início do século XX no castiço bairro da Beira Mar, tornou-se um dos ex-líbris da cidade.

A estrutura recebeu o nome de José Estêvão, jornalista e político, veterano das lutas liberais, membro ativo da Patuleia, e foi alvo de melhorias que acabaram por valorizar a praça do peixe e toda a envolvente.

O piso superior foi destinado à restauração, aproveitando desse modo as características do espaço, com panorâmica privilegiada do canal de S. Roque e da requalificada área, hoje em dia parte integrante dos circuitos turísticos.

O restaurante Mercado do Peixe faz jus ao nome, pela localização e ementa que apresenta, evidenciando os produtos do mar.

TSF à Mesa: Peixe é figura central em mercado aveirense

Espaço envidraçado, com decoração e mobiliário modernos, amesendação a preceito.

O marisco e o peixe fresco estão em maioria na lista em que se destacam as caldeiradas, cataplanas e espetadas.

O peixe grelhado preenche outro capítulo da ementa, ainda que a oferta esteja dependente do que surgir na praça.

Para além de tais opções marcadamente diárias, há alternativas que variam entre os ensopados de rodovalho ou de robalo e o arroz de tamboril ou de bacalhau, ambos com gambas.

O arroz de marisco, muito apreciado, não podia faltar numa ementa com sabor atlântico, contido na cataplana de peixe ou de bacalhau com gambas e na massada de tamboril.

A caldeirada - de enguias ou mista de peixe - é outro dos pratos de eleição deste restaurante em que um trio de espetadas com gambas - de peixe, de lulas ou de tamboril - amplia o leque de escolhas.

Mais limitadas, nos pratos de carne, praticamente confinadas a bifes com vários molhos, na versão à portuguesa e noutra, à casa, flamejado com brandy.

Sobremesas tradicionais.

Garrafeira adequada. Serviço a contento, neste restaurante inserido numa das zonas mais turísticas da cidade.

Mercado do Peixe, em Aveiro.

Onde fica:

Localização: Largo da Praça do Peixe 3800-243 Aveiro

Telef.: 234 351 303