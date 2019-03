Peixe fresco e outros cozinhados à moda do norte na orla costeira

Vila Chã é a única freguesia do concelho de Vila do Conde que mantém atividade piscatória, embora longe do fulgor de outros tempos. A povoação costeira, vizinha do Mindelo, mantém essa histórica ligação ao mar, mas a agricultura e a pecuária são atividades com algum peso na economia local. A fertilidade dos campos, que ganham a forma de vistosos mosaicos encaixados, em vários tons de verde, deu sempre garantia de colheitas produtivas, muito em particular quando o oceano estava de mau humor.

O aglomerado populacional cresceu um tanto ou quanto a esmo, o que resultou num incaracterístico conjunto de moradias, nem sempre bem ordenado em termos urbanísticos.

A rua do Facho é uma das principais artérias e é lá que se encontra o Chãvilla, restaurante de características populares, conhecido pela comida caseira. Os pratos tradicionais surgem na lista desta casa aberta há quase um quarto de século no rés-do-chão de uma moradia.

Uma esplanada coberta e a churrasqueira para os grelhados, em plano lateral, ocupam o patamar inferior à rua. É o acesso à sala interior, não muito espaçosa, com um balcão do lado direito e duas janelas que garantem alguma luminosidade. Uma salamandra aquece o ambiente nos dias mais enregelados. Ali mora a simplicidade, patente na decoração e nas mesas, cobertas com toalhas em tom escuro.

O peixe que vier à rede - sargo, carapau, raia, dourada, faneca, petinga - figura nas opções diárias.

A frescura do pescado acrescenta valor e mais sabor, fatores comprovados pela escolha feita: petingas, de uma frescura incrível e fritura correta, acolitadas por uma arroz de tomate, a revelar boa culinária e servido num tachinho. Satisfação plena, apesar de alguma demora no serviço, reflexo de a casa estar cheia.

Outras propostas em equação - pescadinha, dourada, jaquinzinhos, faneca e rojões - mas há pratos com dia certo no menu com preço económico: pataniscas e bacalhau na brasa à segunda-feira; rojões, faneca e pescadinha à quarta-feira; quinta-feira é dia de costela mendinha no forno. Com o fim de semana no horizonte, o cozido à portuguesa é a vedeta da mesa à sexta-feira.

Outros pratos que figuram na lista: arroz de marisco; bacalhau à ChãVilla; filetes de polvo ou de pescada; polvo grelhado; linguado; peixe galo; robalo ou sargo na grelha; goraz; rodovalho.

Por encomenda e para número mínimo de seis pessoas, há caldeirada; cabrito assado no forno e arroz de frango, um pica no chão servido em fumegante tacho.

Sobremesas habituais. Garrafeira limitada. Serviço prestável neste restaurante com uma cozinha tradicional, benfeita e que agrada a uma vasta clientela. Chãvilla. Em Vila Chã, Vila do Conde.

One fica:

Localização: Rua do Facho 581, 4485-717 Vila Chã (Vila do Conde)

Telef.: 229 280 684 ; 917 618 144