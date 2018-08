Pelo menos 15 pessoas foram retiradas das habitações em Foz do Carvalhoso

Várias pessoas foram retiradas das suas habitação na localidade de Foz do Carvalhoso. O presidente da Câmara de Monchique disse à TSF que teriam sido retiradas "por precaução" cerca de 20 pessoas, mas, mais tarde, avançou que seriam cerca de 15.

"As pessoas foram retiradas por uma questão de precaução. O fogo está ainda longe destas habitações. Não temos habitações em risco neste momento", adiantou Rui André.

Rui André explica que as pessoas foram retiradas de habitações dispersas

O autarca prevê uma noite complicada: "Temos duas frentes ativas, uma que progride em direção ao norte, já no concelho de Odemira e outra na direção sul, na direção de Monchique. Entretanto, a frente que nos está a preocupar mais é a que está mais ativa no sentido de Monchique. Os homens estão um pouco cansados. A situação vai obrigar que durante a noite trabalhemos bastante. Será necessário muito trabalho de máquinas de rasto, de operacionais que estão no terreno."

O autarca espera que consigam dominar as duas frentes ativas durante a noite

Notícia atualizada às 00h34