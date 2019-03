Incêndio em prédio no Porto faz um morto e cinco feridos

A pessoa dada como desaparecida no incêndio num prédio de quatro andares no Porto foi encontrada morta, adiantou este sábado à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O incêndio deflagrou cerca das 04h30 da manhã, num prédio de quatro andares da rua Alexandre Braga, do qual resultaram cinco feridos e uma pessoa foi dada como desaparecida.

Por volta das 17h20, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou à Lusa que a pessoa dada como desaparecida tinha sido encontrada morta.

O incêndio começou no terceiro andar, onde viviam uma mulher de cerca 80 anos e os dois filhos, estando a origem do fogo a ser investigada pela Polícia Judiciária, disse outra fonte à Lusa.

As três pessoas foram encaminhadas para o Hospital de Santo António, devido a inalação de fumo, assim como duas pessoas de um prédio vizinho, incluindo uma mulher grávida, que foram objeto de observação médica por precaução.

O prédio, situado junto ao Mercado do Bolhão, ficou totalmente destruído, tendo o segundo e o terceiro andares ruído, o que levou a Proteção Civil municipal a tentar arranjar alojamento temporário para os desalojados.

No local, estiveram bombeiros, Proteção Civil, PSP e Polícia Municipal, disse à Lusa a fonte da PSP.