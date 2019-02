Na toponímia de Lisboa figuram nomes de profissões que hoje, consequência da evolução tecnológica, caíram em desuso ou desapareceram mesmo. Resta a memória dos fanqueiros, cordoeiros, douradores, correeiros, mesteres que soçobraram na voragem dos tempos.

Em Belém, há uma artéria tão perto e que parece tão longe da zona monumental e de um dos circuitos mais turísticos da capital, que de alguma forma recorda uma dessas velhas profissões, marcada pela dureza de trabalhar o ferro.

É a Travessa dos Ferreiros, perpendicular à rua de Belém e vizinha do palácio presidencial, onde um velho armazém de artigos de eletricidade foi transformado num espaço moderno e acolhedor, de acordo com um estilo muito em voga na restauração dos tempos modernos.

É a Taberna dos Ferreiros de linhas e decoração simples e com acomodação para três dezenas e meia de comensais. Os tons acastanhados combinam com a madeira das mesas e cadeiras. No topo da sala, de ambiente informal, acolhedor e tradicional, um balcão garante o desejado apoio ao serviço.

TSF à Mesa - Petiscos e outros comeres em moderna taberna lisboeta

Esta tasca moderna, onde a cozinha privilegia os sabores e comeres tradicionais, embora apresente uma ou outra sugestão mais internacional, abriu em maio de 2018 e faz dos petiscos bem à portuguesa uma das atrações da casa.

Os peixinhos da horta já ganharam fama, estatuto que também foi alcançado pelo tradicional pica-pau e pelas asinhas de frango, servidas com molho thai.

Neste capítulo petisqueiro, não faltam os pastéis de bacalhau; mas há eventualmente alternativas: polvo braseado sobre carpaccio de batata e almôndegas de carne de borrego recheadas com queijo Brie ou alheira com grelos salteados.

A diversificada ementa propõe, nos pratos mais substanciais, bacalhau à Ferreiro, acompanhado com puré de grão de bico e laranja; noutra versão, à mediterrânica ou lulas com molho de limão e ervas.

Hipotética alternativa às opções bacalhoeiras é o arroz de polvo.

Nos pratos de carne figuram, em maioria, os bifes - à portuguesa, com pimenta, à Ferreiro ou com molho mostarda - mas a escolha pode incidir noutras opções: entrecosto; perna de pato com arroz de cogumelos ou carne de porco de tomatada.

Nas sobremesas, referência para o pudim de leite.

Garrafeira contida e vinho a copo. Serviço simpático neste restaurante com uma cozinha onde convivem tradição e modernidade. Taberna dos Ferreiros, em Lisboa.

Onde fica:

Localização: Travessa dos Ferreiros a Belém 1300-233 Lisboa

Telef.: 21 587 38 37