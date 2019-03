Peugeot 508 eleito Carro do Ano 2019 em Portugal

O Peugeot 508 foi eleito, pela 2.ª vez, Carro do Ano em Portugal e conquistou o troféu Essilor/Volante de Cristal.

O modelo da marca francesa foi o mais votado dos sete finalistas - os restantes foram Audi A1; DS7 Crossback; Hyundai Kauai Electric; Kia Ceed, Opel Grandland X e Volvo V60 -- escolhidos entre os 23 modelos a concurso, pelo júri integrado por 19 jornalistas em representação dos principais meios de comunicação social portugueses, entre eles a TSF.

Ao longo de um período de testes dinâmicos que durou quatro meses, os jurados avaliaram as valências de cada candidato em capítulos tão diversos como design, comportamento e segurança, conforto, ecologia, conetividade, conceção e qualidade de construção, performances, preço e consumos.

O resultado da votação foi conhecido no decorrer de uma cerimónia que decorreu em Montes Claros (Lisboa), durante a qual foram ainda revelados os vencedores das diversas classes do Carro do Ano.

Vencedores das classes:

- Citadino do Ano - Audi A1 1.0 TFSI 116 CV

- Familiar do Ano - Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV

- Executivo do Ano - Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 CV

- Grande SUV do Ano - Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV

- SUV Compacto do ano - DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 CV

- Ecológico do Ano - Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Público participou

O Peugeot 508, vencedor absoluto da 36.ª edição desta iniciativa organizada pelo Expresso e SIC Notícias.sucede ao Seat Ibiza e conquista um galardão que de destina a premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

Para o triunfo do modelo do segmento D foram determinantes predicados como a arquitetura do design exterior e interior, a componente tecnológica, e o comportamento dinâmico.

Uma das maiores novidades da edição deste ano foi a votação do público: os visitantes da exposição de todos os modelos a concurso, patente no final do mês de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, votaram no seu automóvel preferido, através de uma plataforma digital disponível no local.

O resultado dessa votação contribuiu para o apuramento dos sete finalistas.

Outros prémios

Além da escolha do prémio principal o júri atribuiu o Prémio Tecnologia e Inovação ao sistema «Oncoming Lane Mitigation by Braking» da Volvo, que permite detetar veículos que se dirigem em contramão.

Artur Martins, vice-presidente de Marketing da Kia Motors Europe, foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano.