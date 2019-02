Paderne, no concelho de Albufeira, é uma das aldeias mais antigas do barrocal e que mantém traços de uma ruralidade marcante. Ex-líbris monumental, o castelo, que se avista da A22, é o maior exemplo da arquitetura militar muçulmana na Península.

Na estrada do Foral, mais concretamente no sítio da Cabanita, há mais de três décadas e meia que o restaurante Mato à Vista é uma referência para quem demanda aquelas paragens, a curta distância do litoral, enxameado de veraneantes nos meses de estio.

TSF à Mesa - Pitéus algarvios em cenário campestre

O nome retrata o cenário campestre em que o estabelecimento, com capacidade para acolher algumas dezenas de comensais em várias salas e na convidativa esplanada, está integrado.

Alvo de obras de remodelação, o restaurante ganhou outra modernidade, sem deturpar a essência da cozinha, feita à base dos produtos regionais. Do peixe e marisco à caça: perdiz do mato e coelho, ambos fritos.

Entre os pratos considerados especialidades, estão o galo do campo estufado; a feijoada de búzios; os milhos com carne de porco, os ensopados de borregou ou de javali; o xerém, com amêijoas, conquilhas ou carne frita, e as tradicionais cataplanas, expoente da cozinha tradicional algarvia.

Nas entradas, há muito por onde escolher, desde as cenouras à algarvia à salada de polvo, queijo fresco com geleia aos filetes de sardinha com amêndoa crocante e aos sonhos de alheira.

Com sabor marinho, um trio de propostas - amêijoas, conquilhas e lingueirão -- tendo como denominador comum a célebre receita de Bulhão Pato.

O peixe fresco aumenta o número de propostas diárias a par do polvo à lagareiro; lombo de bacalhau fresco com grelos e batata a murro e bife de atum à algarvia.

Outra proposta interessante é o lombo do gadídeo com migas de tomate seco, acompanhado com espargos verdes.

As espetadas - de carne, lulas ou tamboril - ; secretos de porco alentejano; carré de borrego com molho de menta e hortelã da horta e o lombo de vitela estão em destaque entre os pratos de carne.

Por encomenda, é possível saborear a carne de borrego cozinhada numa abóbora.

Nas sobremesas, a doçaria tradicional algarvia impõe-se neste restaurante com uma excelente garrafeira. Sem dúvida, um ex-libris desta casa que mantém paradigma regional com laivos de salutar modernidade, integrada em aprazível cenário natural.

Restaurante Mato à Vista, em Paderne, Albufeira.

Onde fica:

Localização: Cabanita CP221P, Estrada do Foral, 8200-461 Paderne (Albufeira)

Telef.: 289 367 101 ; 967 036 016