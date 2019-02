Simulavam vendas de carros e arrendamentos no Airbnb. A PJ deteve 24 pessoas por burlas

A Polícia Judiciária deteve esta sexta-feira 24 pessoas, suspeitas de vários crimes de burla cometidas através da internet. De acordo com as autoridade, os detidos compravam bens, automóveis e alugavam casas pela plataforma do Airbnb. Em comunicado, a PJ adianta que todos os detidos são de nacionalidade portuguesa e alguns atuavam em rede.

A operação mobilizou perto de 100 inspetores da Polícia Judiciária, tendo sido realizadas 21 buscas domiciliárias e 10 buscas não domiciliárias na zona da Grande Lisboa.

"A atividade criminosa dos suspeitos consistia em simular a venda de bens, nomeadamente veículos automóveis de alta gama a preço reduzido face ao real valor de mercado ou o arrendamento de imóveis através da internet, levando as vítimas, todas residentes no estrangeiro, a efetuar pagamentos por meio de transferências bancárias, para contas bancárias abertas em Portugal. Após serem rececionados os pagamentos, as vítimas constatavam que os serviços pretendidos não lhes eram disponibilizados, verificando que tinham sido enganadas pelos agentes do crime, sofrendo um prejuízo patrimonial em consequência desses factos", explica a PJ no comunicado enviado à TSF.

O grupo lesou várias pessoas residentes na Alemanha, Áustria, Espanha, Grécia, Holanda, Hungria, Itália, República Checa e Turquia, num total de 1,5 milhões de euros.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.