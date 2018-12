PJ revela que bebés foram vendidos por 20 mil euros. Pena máxima é de cinco anos

A Polícia Judiciária deteve duas pessoas, uma mulher estrangeira e um cidadão nacional, por terem, alegadamente vendido quatro bebés recém-nascidos por mais de 20 mil euros cada.

A mulher de nacionalidade brasileira é a mãe biológica das crianças que foram vendidas e a PJ revelou que estas foram "geradas já com o objetivo de serem posteriormente vendidas". Ainda não está provado se o homem era o pai, faltando apenas testes de ADN.

Em conferência de imprensa, Norberto Martins, diretor da Polícia Judiciária da Diretoria do Norte, revelou que haverá portugueses entre as pessoas que compraram crianças e que os bebés estarão todos no estrangeiro.

O responsável sublinhou ainda que a moldura penal deste tipo de crimes é "extremamente curta, até cinco anos".

Os crimes que incluem quatro crimes de tráfico de seres humanos ocorreram entre julho de 2011 e 2017 "e consistiram na entrega de quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu"

Os suspeitos são residentes na área do Porto e Vila do Conde, com profissão de pasteleira e construtor civil, e mantêm relação comum há cerca de dez anos.