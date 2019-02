Plataforma contra as portagens na A23 e na A25 volta a sair à rua

A plataforma contra as portagens na A23 e na A25 regressa este sábado aos protestos. Em Castelo Branco acontece uma concentração e desfile até à secretaria de Estado da Valorização do Interior.

Luís Garra, da União de Sindicatos de Castelo Branco, uma das sete entidades que constituem a plataforma, explica que o objetivo é exigir negociações para uma redução gradual das portagens.

"Nós aceitaremos uma solução negociada que seja uma redução progressiva e calendarizada no tempo. Sempre dissemos isto. Já dizemos isto há dois ou três. É óbvio que já houve algumas reduções, mas é óbvio também que nós, não tendo ainda definido um calendário, estávamos convencidos que teria sido possível fazer esta redução até à abolição no âmbito desta legislatura, o que não vai acontecer, como já vimos."

Há uma semana, o parlamento chumbou novas propostas da esquerda para redução das portagens. Luís Garra não entende como é que ainda não foi possível estabelecer um calendário.

"O PCP apresentou uma proposta que, no fundo, não era aquela que nós defendíamos: que era o Governo, num prazo curto, creio que de dois meses, após a aprovação do Orçamento, apresentar na Assembleia da República um calendário de redução. Até tinha o mérito de deixar no Governo a gestão política deste processo. O que é um facto é que a maioria dos deputados na Assembleia da República rejeitaram esta proposta."

A manifestação contra as portagens em Castelo Branco acontece no mesmo dia em que o ministro das Infraestruturas Pedro Marques deve ser anunciado candidato do PS ao Parlamento Europeu.

Luís Garra admite que o ministro não deixa saudades à plataforma, mas garante que a data é mera coincidência.

Quando nós agendámos esta iniciativa estávamos longe de saber que ela iria coincidir com a Convenção que o Partido Socialista vai realizar para anunciar o seu cabeça de lista. Estávamos longe de pensar isso. É mera coincidência. De qualquer forma, há uma coisa que para nós é ponto assente: não temos nenhuma simpatia, nem pessoal nem política, pelo cabeça de lista que o Partido Socialista vai anunciar para o Parlamento Europeu. (...) A avaliação que fazemos do ministro Pedro Marques é que sempre se recusou de uma forma absolutamente arrogante a reunir com a plataforma."

A Plataforma pela reposição das SCUT na A23 e A25 vai concentrar-se às 15h30 na rotunda da Europa em Castelo Branco e promete anunciar mais ações de protesto em parceria com Espanha.