Poesia de rabo para o ar

"A poesia está nas coisas

(pão quente)

destapa-a"

É com este meio poema, meio cheiro, que João Luís Barreto Guimarães fecha a seleção de 100 poemas feita para a antologia, 100 poemas e meio, dos mais de 350 já publicados. A poesia dele está nas coisas, na ironia, no dizer as coisas do avesso. Perder-se na poesia das coisas!

"Vamos falar disto? Vamos." João Luís Barreto Guimarães acaba de confessar que gosta de escrever deitado no chão. "De rabo para o ar? pergunto eu. É. Em cadernos e com várias canetas. Muitas e muitos oferta do irmão Serafim, o mais velho de quatro, todos médicos.

Serafim também gosta de desenhar e faz "quadrinhos" que oferece aos amigos. Gosta de música e de fotografia e de gestão, arquitectura . Foi fundador da Rádio Universitária, no Porto e não tinha voltado a entrar num estúdio. Lê os poemas do irmão e guarda edições "croqui", esquiços do que está para ser publicado. João gosta de viajar, de poesia polaca, gosta de gatos (a mãe foi criadora de gatos persa) e de "ter o privilégio de riscar a pele dos doentes". Trabalha com queimados e traumatizados, também aumenta e reduz mamas. Trabalham no Hospital de Vila Nova de Gaia, no Porto.

No hospital são o Dr. Serafim e o Dr. João. Entre eles, tratam-se por Miguel e por Luís. Serafim é nefrologista, seguiu a especialidade do pai. João é cirurgião plástico e reconstrutivo. Mas são doutores de outros conhecimentos. Doutores de querer saber, experimentar, de querer fazer. De viajar e desenhar aves, de voar com as palavras. Serafim é o irmão mais velho do João Luís Barreto Guimarães. O poeta que celebra 30 anos de vida literária, numa antologia editada pela Quetzal, que nos vai pontuando a conversa : O Tempo Avança por Sílabas.

A certa altura, João perde-se na conversa. Até eu...

João Luís Barreto Guimarães e Serafim Barreto Guimarães são os convidados desta quinta-feira de "Uma Questão de ADN"

