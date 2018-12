A polícia está a retirar da estrada vários dos manifestantes dos coletes amarelos que estavam a impedir a passagem de automóveis na zona.

Os agentes da brigada de intervenção da PSP estão a retirar, um a um, os manifestantes e a recolocá-los nos passeios da Praça Marquês de Pombal, numa tentativa não só de restabelecer a circulação automóvel mas também de dispersar o grupo.

Durante esta retirada dos protestantes foi possível ver alguns momentos de tensão, na sua maioria devido a atos de resistência levados a cabo pelos manifestantes.

Estava marcada, para as 17h desta sexta-feira, uma ação de protesto que teria lugar às portas da Assembleia da República. Não há, no entanto, passada uma hora do momento marcado para a concentração, qualquer manifestante no local.

Um manifestante detido

Enquanto eram retirados pela polícia, era pedido aos manifestantes que mostrassem os seus documentos de identificação. A justificação dada pelas autoridades era a de que um dos rádios da polícia teria sido furtado por um dos manifestantes.

O autor do furto acabou por ser identificado e detido.

LEIA AQUI TUDO SOBRE OS PROTESTOS DOS COLETES AMARELOS