Polícias exigem saber se têm ou não bónus nas férias deste ano

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) acusa a PSP de atrasos incompreensíveis nas avaliações de desempenho dos agentes relativas a 2017. Uma falha com impacto nas férias de 2018, que já estão a ser gozadas.

O presidente, Paulo Rodrigues, adianta à TSF que já pediram mesmo a intervenção do Ministério da Administração Interna e da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI).

Por lei os polícias têm desde 2016 direito a um bónus máximo de três dias de férias conforme a avaliação de desempenho do ano anterior.

O problema, segundo a ASPP, é que este ano, a meio do verão, e apesar das notas terem sido dadas em janeiro, as avaliações ainda não foram homologadas. E sem homologação não há bónus nas férias.

O representante dos polícias explica o problema que causa "revolta" aos agentes.

Paulo Rodrigues diz que tanto atraso tem consequências na vida dos polícias, mas também das esquadras pois quando as avaliações chegarem vai ser muito complicado dar férias, a correr, até ao final do ano, a todos, com consequências na organização das patrulhas.

A ASPP explica que já pediu explicações à PSP, ao governo e à IGAI.

A TSF contactou a direcção da PSP, mas até ao momento não recebeu explicações sobre o que se passa com as avaliações dadas aos agentes em janeiro e que ainda não foram homologadas. A ASPP fala num atraso superior a meio ano.