Polícias pedem à ONU mais formação em direitos humanos

"Quisemos alertar a ONU para a necessidade urgente de haver um reforço na defesa dos direitos humanos e para isso é fundamental que as polícias europeias tenham formação específica para lidarem com uma realidade que afeta todo o espaço europeu", refere Ricardo Valadas, dirigente da Associação Sindicato dos Funcionários de Investigação Criminal (ASFIC).

Ricardo Valadas é presidente da ASFIC e há quatro meses foi eleito presidente do Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia. O encontro na ONU pretende alertar para a necessidade de as polícias terem mais formação na área dos Direitos Humanos

Ricardo Valadas, que foi eleito há cerca de quatro meses presidente do Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia (CESP), alertou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para a necessidade de "pressionar os governos nacionais no sentido de darem prioridade à formação a todos os corpos policiais para lidarem com determinadas questões, nomeadamente migrantes, e exigirem mais das pessoas que contratam".

Outras das questões que serão abordadas na reunião é a luta contra o terrorismo e corrupção, como se pode tornar mais eficientes o apoio à vítima e as condições de trabalho das polícias a nível europeu.

Em setembro de 2018, Ricardo Valadas foi eleito por unanimidade presidente do CESP, sendo o primeiro português a ocupar o cargo.

O CESP é membro consultivo do Conselho da Europa.