Portagens do interior. Governo espera poupança de 12 milhões de euros para as empresas

12 milhões de euros é quanto o Governo admite que as empresas podem poupar com o novo regime de portagens no interior, que já tinha sido apresentado em julho do ano passado e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro.



O ministro Pedro Marques promove esta manhã em Mangualde uma sessão pública para apresentar a medida inscrita no Orçamento.



É um regime que prevê descontos entre os 30% e os 50% para veículos de mercadorias nas antigas autoestradas sem custos do interior, com um adicional de 25% de descontos para as empresas sediadas na baixa densidade. À noite, o adicional do desconto é maior.



"São valores muito significativos que podem apoiar a utilização das autoestradas do interior e o transporte de mercadorias produzidas no interior ou para o interior e muito em particular fomentar as empresas a decidir fixar-se no interior, que é o objetivo político", sublinha Pedro Marques, adiantando que "a estimativa é que a poupança anual para as empresas no total do país possa atingir os 12 milhões de euros."



De acordo com o ministro das Infraestruturas são 240 mil as empresas estão sediadas no interior e que vão poder candidatar-se a este regime de descontos através do IMT, para além de todas as outras empresas que não estejam no interior, mas que podem candidatar-se ao regime geral de descontos.