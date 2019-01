Porto constrói 600 casas e residência universitária para combater problema da habitação

O problema da habitação no Porto está perto do fim. A crença é de Rui Moreira, presidente da autarquia, numa altura em que anunciou que vão ser construídos, nos próximos três anos, 400 habitações para renda acessível e mais duzentos para renda livre e uma residência universitária com capacidade para 100 pessoas.

Os planos em causa foram apresentados esta manhã e o valor do concurso ronda os 72 milhões e meio de euros. Para o efeito, a autarquia disponibilizou dois terrenos municipais, um no Quartel de Monte Pedral, na Rua da Constituição, e outro no Monte da Bela, em Campanhã.

"Conseguimos o desidrato de resolver rapidamente um problema de uma equação que temos que é a criação de uma maior oferta de habitação", assegurou o autarca, realçando que "se este modelo tiver sucesso, pode ser replicado também por outras entidades públicas e privadas e também por outros municípios".

Questionado ainda sobre a situação de impasse na Escola Alexandre Herculano, Rui Moreira fez saber que o novo concurso está para muito breve, depois de o município ter avançado que não houve concorrentes no último concurso.