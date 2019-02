Sede até 1840 do antigo concelho de Montelongo, a cidade de Fafe tem uma história marcada por largos períodos de emigração. O Brasil foi um dos destinos iniciais de tal fluxo; A Europa, mais tarde e de maior fulgor económico, consequência da industrialização e da aposta nos têxteis.

Épocas visíveis no tecido urbano, em que se destacam chalés e palacetes, obra dos «torna viagem», senhores de vibrante bairrismo, e moradias modernas nas zonas mais desafogadas da cidade também muito conhecida pelas emblemáticas classificativas, palco de ralis famosos.

Numa dessas urbanizações, tão perto e tão longe do centro da cidade, mais concretamente na rua de Moçambique, o restaurante Porto Seguro ocupa, desde 2001, uma dessas moradias.

TSF à Mesa: Porto seguro para saborear vitela assada em Fafe

Local recatado, tranquilo e com espaço para estacionar, é de fácil acesso a partir da circular interior da cidade minhota, que tem como ex-líbris gastronómico a famosa vitela assada.

Um prato que transformou Fafe num destino gastronómico, consequência da qualidade da matéria-prima confecionada com um toque especial. Um pitéu muito apreciado e que está em evidência neste restaurante liderado por um casal que há mais de quatro décadas se entrega com muita paixão à restauração.

Após 25 anos no centro da cidade, num prédio antigo, coabitando com uma pensão e sem as desejadas condições, António Machado Ribeiro tomou a iniciativa de abrir casa nova, com uma sala desafogada, bastante confortável e com decoração sóbria.

Quem demanda este restaurante sabe ao que vai, ou melhor, ao que pretende saborear, uma vez que não existe ementa: a vitela assada é uma das especialidades e como tal marca presença diária nas sugestões apresentadas de viva voz pelo proprietário.

À laia de preâmbulo, recomendam-se os bolinhos de bacalhau, no ponto certo de fritura, estaladiços e quentinhos e acabados de fritar. No mesmo pé de qualidade, a broa, minhota por excelência, saboreada com azeitonas bem temperadas enquanto a vitela não se apresentava.

Mas, não tardou a chegar à mesa numa rústica travessa de barro: nacos de carne, acolitados por batatinhas assadas e grelos; em separado, o arroz.

Trinchar a carne foi tarefa fácil, que deixou perceber, de imediato, tenrura e suculência. Impressões confirmadas de imediato, quando, gulosamente, levámos à boca a primeira garfada. Uma delícia!

Produto de qualidade e culinária a preceito justificam nota alta a uma dose muito bem servida.

No leque das restantes opções, destacam-se o bacalhau frito, agora dito à moda de Braga, com farta cebolada, e a tradicional posta grelhada.

Ao domingo é dia de cozido à portuguesa e de cabrito assado no forno, disponível em qualquer outra ocasião mediante encomenda.

Sobremesas habituais, com destaque para o leite-creme.

Garrafeira suficiente, com predominância dos vinhos verdes da região.

Serviço simpático neste restaurante familiar, com uma cozinha sólida e boa relação qualidade-preço. Porto Seguro, em Fafe.

Onde fica:

Localização: Fafe

Telef.: 253 599 160 ; 968 017 585