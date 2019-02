Portugal vai eleger o Carro do Ano... E estes são os finalistas

O júri do Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019 já escolheu, entre 23 modelos candidatos, os sete finalistas que passam à fase decisiva desta iniciativa, a que corresponde o mais antigo e prestigiado prémio atribuído a um produto automóvel em Portugal.

Para trás, ficou o habitual período alargado de testes que permitiu ao júri, integrado por 19 jornalistas em representação de vários órgãos de comunicação social, entre eles a TSF, avaliar as qualidades e as capacidades de cada modelo concorrente.

A votação está marcada para meados deste mês, mas o resultado final apenas será conhecido no próximo dia 27 de fevereiro.

O modelo premiado será distinguido com o título de Carro do Ano/Troféu Essilor Volante de Cristal 2019 e galardoado o melhor produto automóvel em segmentos distintos do mercado nacional divididos em seis classes: Citadino, Familiar, Executivo, Grandes SUV, SUV"S Compactos e Ecológico.

Haverá uma distinção especial - prémio Ecológico do Ano - reservada a veículos com motores elétricos ou híbridos, neste caso, que combinem motor elétrico e motor térmico.

Em foco nesta categoria, a eficiência energética, os consumos, as emissões e a autonomia homologados pela marca.

Entretanto, os visitantes da exposição do Carro do Ano, que decorreu no final do mês de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, votaram no seu automóvel preferido. O automóvel mais votado pelo público, através da plataforma digital, contribuiu para o apuramento dos sete finalistas.

Para esta edição, a organização voltará a selecionar os dispositivos mais inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que serão apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

Os sete finalistas, por ordem alfabética:

Audi A1

Foto: DR

DS7 Crossback

Foto: DR

Hyundai Kauai elétrico

Foto: DR

Kia Ceed

Foto: DR

Opel Grandland X

Foto: DR

Peugeot 508

Foto: DR

Volvo V60