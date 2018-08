Praia Grande de Ferragudo, um postal do Algarve

Ferragudo, em Lagoa, já foi terra de pescadores. Agora é terra de turismo, mas não de turismo massificado.

As areias douradas e arribas fazem desta costa um postal do Algarve e a Praia Grande não é exceção.

O presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins; o presidente da junta de freguesia de Ferragudo, Luís Veríssimo; o comandante Ricardo Arrabaça da capitania Do porto de Portimão; André Dias, da associação de pescadores de Ferragudo; Beatriz Santos e Manuel Noites da associação cultural e desportiva de Ferragudo são os convidados desta edição.

