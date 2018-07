Estender a toalha rodeado pela História na Praia Norte

Para chegar à Praia Norte , em Viana do Castelo, é preciso atravessar a cidade e deixar para trás o Castelo de Santiago da Barra, a Ponte Eiffel, que atravessa o rio Lima, a Igreja da Sr.ª d'Agonia, e o centro histórico com todos os seus monumentos, como a igreja matriz medieval, os antigos Paços do Concelho ou a casa quinhentista da misericórdia.

A História rodeia esta praia, velada ao longe pelo Santa Luzia, o Templo-Monumento dedicado ao Sagrado Coração de Jesus.

Em Viana do Castelo, os monumentos do passado contrastam com a arquitetura moderna e contemporânea de espaços como a biblioteca municipal do arquiteto Siza Vieira ou o Centro Cultural de Souto Moura.

O presidente da câmara, José Maria Costa, tem os olhos postos no futuro. Fala-nos de um possível futuro parque eólico flutuante a instalar ao largo da cidade, um projeto orçado em 125 milhões de euros para aproveitar a energia das ondas.

A vereadora e presidente da Vianafestas, Maria José Guerreiro, conta-nos todos os segredos que é preciso conhecer para se ser uma mordoma na Romaria d'Agonia, de 17 a 20 de agosto.

A mordoma tem mais de 14 anos e apresentar-se com o traje e o ouro, como manda a tradição. Não pode usar as unhas pintadas ou de gel nem qualquer tipo de maquilhagem, adereços, piercings ou tatuagens.

Nos últimos anos, com a abertura das inscrições presenciais no Museu do Traje e também por email, o Desfile da Mordomia contou com mais de meio milhar de mulheres vindas de todo o país, mas também de França ou Luxemburgo.

António Bastos, com os seus tapetes, e João Xavarria, com as peixeiras, os pescadores, as sargaceiras e as marisqueiras, também cuidam bem da tradição em Viana.

Já Ricardo Carvalhido, coordenador científico do Geoparque de Viana, foca-se na proteção e conservação do património natural e cultural desta região. Ao longo deste mês de julho a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Geoparque Litoral de Viana do Castelo promoveram em 10 praias da costa vianense atividades de educação ambiental e de segurança balnear.

Não faltam atividades para quem passa as suas férias de verão em Viana do Castelo:

De 27 a 29 de julho a Associação Eempresarial de VC vai promover 1ª Edição do Street Market - Feira Mostra de Comércio, Serviços e Indústria. Esta iniciativa vai levar até ao Jardim Público de Viana do Castelo diferentes tipos de negócios com o objetivo de mostrar o dinamismo da atividade empresarial da região.

Entre 1 de agosto e 1 de outubro Centro de Mar, instalado a bordo do navio Gil Eannes, vai acolher a exposição da II edição do Concurso de Fotografia "Viana e o Mar", organizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. A exposição, de entrada gratuita, conta com a participação do trabalho vencedor, "Reparos ao Ocaso", da autoria de Luís Sérgio Gonçalves.

O navio Gil Eannes foi também um dos locais das filmagens do novo filme de Leonel Vieira, "Tiro e Queda". Mandado construir pelo Estado Novo como navio hospital, terminou a sua construção nos estaleiros navais de Viana em 1955. Foi nele médico o escritor e dramaturgo Bernardo Santareno, mais conhecido como António Martinho do Rosário.

A TSF percorreu as antigas enfermarias, a sala de operações, o laboratório, a cozinha e a padaria, com o comandante Lomba da Costa ao leme.

Junto ao mar ou até pelos trilhos do caminho de Santiago, pode dar um passeio a cavalo. Cláudia Rachão é a responsável pela escola de equitação Viana Equestre, onde 73 alunos dos 4 aos 57 anos aprendem a cavalgar. Esta escola faz ainda faz percursos turísticos e apoia associações dedicadas a cidadãos com deficiência, para terapias com cavalos.

Nas ruas do cento histórico, pode ir "à pesca" de almoço. Aqui encontrará peixeiras ambulantes, muitas delas que começaram a vender o peixe à cabeça, numa canastra, e para quem, hoje, vender o peixe num carro ambulante é um luxo.

Para recordar umas férias com ares do passado, nada melhor do que uma fotografia à la minuta! Aqui, ainda é possível. Com ajuda de Sérgio Carvalho, no monte de Santa Luzia. Já reformado, pegou na arte e ofício do sogro e por lá continua, a tirar fotografias instantâneas, a preto e branco, à bela moda antiga.

