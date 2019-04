O garfo, utensílio culinário utilizado pela civilização ocidental moderna para a alimentação, é nome de restaurante com história em Alfândega da Fé.

Vila transmontana no sopé da altiva serra de Bornes e na vizinhança do fértil vale da Vilariça, está hoje mais acessível através do IC5, com ligações privilegiadas à autoestrada A4 e ao IP2,

O cenário natural que envolve qualquer daquelas vias rodoviárias é de grande beleza e justifica uma viagem sem pressas para alcançar a vila onde a festa da cereja tem sido cartaz nos últimos anos. Mas, por ali não há apenas cereja. Azeite, castanha e amêndoa são outros produtos de qualidade de um território com uma tradição gastronómica que deve ser preservada.

O restaurante O Garfo 2 é uma nova casa, que passou a oferecer maior capacidade, acomodando algumas dezenas de comensais. Em local airoso, fora do centro, na urbanização da Coutada, é a continuidade do estabelecimento com um passado de algumas décadas e que faz da cozinha regional uma prioridade.

TSF à Mesa - Prato tradicional recuperado em Trás-os-Montes

As carnes de vaca da raça mirandesa - rodeão e a emblemática posta -- na grelha e a tradicional feijoada à transmontana, as alheiras na brasa, são pratos icónicos que regra geral figuram na ementa, em que, eventualmente, surgem caldeirada de cabrito e javali.

Outro capítulo forte da lista e particularmente apreciado inclui bacalhau e um prato tradicional, ora recuperado: as sopas das segadas, ou seja das ceifas. Pão, bacalhau e ovo cozido, alho e azeite são os ingredientes utilizados na confeção desta iguaria que relembra, à mesa, outros tempos em que era maior a atividade agrícola nos campos de Trás-os-Montes, hoje, infelizmente, povoados de solidão. Um retrato negro de um país interior cada vez mais esquecido.

Nas sobremesas, a doçaria regional é boa proposta para final de uma refeição agradável, neste restaurante com garrafeira suficiente, serviço simpático e uma cozinha simples, que privilegia os produtos locais.

O Garfo 2, em Alfândega da Fé.

Onde fica:

Localização: Urbanização da Coutada, 5350-001 Alfândega da Fé

Telef.: 279 462 147