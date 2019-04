Pratos típicos em tasquinha no centro de Portugal

Vila de Rei, assim conhecida desde que D. Dinis, no século XIII, concedeu foral e outras benesses, está situada no centro geodésico de Portugal. Um ponto, na serra da Melriça, assinalado pelo Picoto, um marco com 20 metros de altura e que dista um par de quilómetros da vila do Pinhal Interior Sul. Rodeada de atrativos naturais, Vila de Rei é sede de um dos concelhos com melhor qualidade de vida e onde podem ser visitados os museus da Geodésia e do Fogo e da Resina.

Os passadiços do Penedo Furado, um percurso de 530 metros, é obra recente que permite acesso a vários trilhos e ao miradouro de onde se contempla soberba panorâmica das praias fluviais e do vale da ribeira de Codes, um curso de água com vistosas cascatas. Um cenário idílico no Portugal do interior, atingido ciclicamente pela tragédia dos incêndios e que resiste ao despovoamento e ao ostracismo.

Um pais esquecido, atravessado pela Nacional 2, a mítica estrada, talvez mais conhecida fora de portas, que tarda em ser promovida como verdadeiro cartaz turístico, a terceira rodovia mais extensa do mundo - com 738,5 km - é um dos acessos privilegiado a Vila de Rei e ao restaurante Tasquinha da Vila, situado junto aquela estrada.

Foto: Facebook/Tasquinha da Vila

O espaço ocupa o rés-do-chão de um prédio moderno, com dois pisos, e a esplanada ajuda a identificar, com facilidade, o restaurante onde pontifica a cozinha regional. A sala é agradável, ocupada por mesas e cadeiras em madeira cor de mel. Amesendação, muito simples, como está na moda. Ambiente confortável e descontraído.

Foto: Facebook/Tasquinha da Vila

Na lista, entre propostas com caráter menos regional - lombinhos grelhados, que podem ser acompanhados com batatas fritas com molho tártaro; com frutas ou migas de feijão verde --, destacam-se a sopa de peixe e as especialidades típicas da região do Pinhal Interior: maranho e bucho recheado. O maranho é o bucho de cabra, recheado com carne do caprino, presunto e arroz, temperado com colorau, regado com vinho branco e aromatizado com hortelã. O bucho recheado é outro pitéu tradicional desta região, onde o achigã faz igualmente parte da ementa. De escabeche ou à lagareiro são as opções.

Doçaria regional em destaque nas sobremesas. Garrafeira suficiente. Serviço simpático. Cozinha regional; doses bem servidas e preços em conta nesta Tasquinha da Vila de Rei. No centro de Portugal.

Localização: Vila de Rei

Telef.: 274 898 352