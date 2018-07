Prémio Gulbenkian distingue organização de defesa da liberdade de expressão

O prémio Gulbenkian Internacional 2018 foi atribuído à Article 19 , uma organização de defesa da liberdade de expressão, que luta contra a censura e apoia vozes dissidentes a nível global desde 1987.

O prémio vale 100 mil euros e vai ser entregue esta sexta-feira pelo Presidente da República.

As distinções nacionais, este ano, incluem a associação O Espaço do Tempo , de Montemor-o-Novo, liderada pelo coreógrafo Rui Horta, que vai receber o prémio na área do conhecimento.

No capítulo da coesão, o prémio vai para o projeto É UMA CASA, Lisboa Housing First, que garante casas para pessoas sem-abrigo ou noutras situações de exclusão. O projeto é dinamizado pela associação Crescer , que é elogiada pelo júri por inspirar políticas públicas.

Este ano será ainda entregue um prémio na área da sustentabilidade à cooperativa Copérnico , elogiada pela sua gestão democrática e sem fins lucrativos nas áreas da produção, comercialização e eficiência energética.

Os prémios Gulbenkian foram decididos por um júri liderado pelo antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. A cerimónia acontece esta sexta-feira.