Presidente da ANTRAL acusa ministro de mentir e de agir "de má-fé" com os taxistas

O presidente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) diz que o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, está a mentir quando diz que o Governo cumpriu "rigorosamente" o acordo que assinou com as duas associações que representam os taxistas para a modernização do setor.

Florêncio Almeida diz, em declarações à RTP 3, que a declaração do ministro "não é verdade" e acrescenta que o governante "esteve sempre com má-fé perante as associações".

"As associações neste momento não têm de maneira nenhuma moral para negociar seja o que for com este senhor. O Governo terá que nomear um interlocutor para poder negociar connosco, porque este senhor está de má-fé."

O dirigente da ANTRAL sublinha que a concentração tem decorrido "de uma forma muito cívica e ordeira", mas promete "endurecer as formas de luta", se o Governo não ouvir e responder às reivindicações dos taxistas: "Nós não podemos continuar aqui eternamente."